Российский футболист сломал челюсть сопернику прямо во время матча

Во время матча между командами «Распадская» и «Темп» футболисту из Барнаула Владимиру Завьялову сломали челюсть в двух местах. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Распадская».

ЧП произошло на 70-й минуте встречи. Игрок «Распадской» Артем Лукьянов, не сдержав эмоций, ударил соперника.

По результатам обследования у Завьялова диагностировали перелом скуловой кости со смещением. Ему предстоит серьезное лечение и длительное восстановление, сроки которого пока не определили.

Руководство «Распадской» принесло официальные извинения за произошедшее и пожелало футболисту скорейшего выздоровления. Клуб также расторг трудовой договор с Лукьяновым.