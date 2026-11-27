Суд в Москве оштрафовал футболиста Заболотного на 30 тысяч рублей за допинг

Бывшего нападающего московского «Спартака» и сборной России Антона Заболотного оштрафовали на 30 тысяч рублей за использование допинга. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Дело рассмотрел мировой судья в Покровском-Стрешнево. Запрещенное к использованию в соревновательный период вещество выявили в допинг-пробе футболиста в апреле 2026 года во время тренировки на стадионе «Лукойл Арена».

«Заболотному А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — отметили в пресс-службе.

Сам спортсмен утверждал, что не использовал допинг намеренно и собирался доказать свою невиновность. Однако его дисквалифицировали на полгода по решению РУСАДА. Отстранение заканчивается 25 декабря 2026 года.

Заболотный ушел из «Спартака» и присоединился к клубу Медиалиги «СКА-Ростов».