Футболиста «Реала» Мбаппе госпитализировали

Французского нападающего испанского футбольного клуба «Реал» Килиана Мбаппе госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба спортивной команды.
«Килиан Мбаппе страдает острой формой гастроэнтерита и был госпитализирован для проведения различных анализов и прохождения соответствующего лечения», — сообщили представители футбольной команды.
На данный момент игроки клуба «Реал» находятся в США и участвуют в клубном чемпионате мира. Тогда Мбаппе не принимал участия в игре первого тура против команды «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, потому что болел простудой.
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