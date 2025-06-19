Футболиста «Реала» Мбаппе госпитализировали

Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира

Французского нападающего испанского футбольного клуба «Реал» Килиана Мбаппе госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба спортивной команды.

«Килиан Мбаппе страдает острой формой гастроэнтерита и был госпитализирован для проведения различных анализов и прохождения соответствующего лечения», — сообщили представители футбольной команды.

На данный момент игроки клуба «Реал» находятся в США и участвуют в клубном чемпионате мира. Тогда Мбаппе не принимал участия в игре первого тура против команды «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, потому что болел простудой.

Ранее российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский, выступающие за клуб НХЛ «Флорида», в составе команды выиграли Кубок Стэнли.