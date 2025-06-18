«Флорида» с Бобровским и Куликовым завоевала Кубок Стэнли

Выступающие за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» хоккеисты Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский стали 17-м и 18-м игроками из России, кому удалось в качестве действующих игроков выиграть Кубок Стэнли более одного раза.

Хоккеисты «Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и выиграли серию со счетом 4-2.

В составе «Флориды» выступают два российских игрока — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Оба завоевали второй Кубок Стэнли в профессиональной карьере. В сезоне-2023/24 они также в составе «Флориды» стали обладателями трофея.

«Мы продемонстрировали самоотверженность и преданность, прошли через невероятную битву. Хочу поблагодарить свою команду, это невероятное чувство. Спасибо семье и родителям, которое ради меня шли на жертвы, спасибо детям и жене, позволяющим мне играть в хоккей», — заявил Бобровский Sportsnet.

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