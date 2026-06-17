Футболист Тарасов назвал продление контракта с Акинфеевым плюсом для ЦСКА

Новый трудовой договор с 40-летним голкипером рассчитан до конца сезона 2026/27.

«Я не верю в цифры и возраст, хотя кто-то говорит, что в 40 лет ты старый и тому подобное. Я верю в мышление людей, спортсменов, которые следят за собой, идут к цели», — отметил спортсмен.

Он также поздравил Акинфеева с этим достижением и подчеркнул, что для ЦСКА продление контракта с таким лидером является плюсом.