Футболист Пименов допустил ухудшение результатов у «Локомотива» при уходе лидеров

Бывший нападающий ФК «Локомотив» Руслан Пименов в интервью Metaratings.ru поделился мнением о результатах команды в сезоне 2025/26 и ее перспективах на будущее.

По словам спортсмена, если ключевые игроки, такие как полузащитник Артем Карпукас и нападающий Дмитрий Воробьев, покинут клуб, то следующий сезон может стать для клуба переходным.

«Результаты сильно просядут. В таком случае не надо будет ждать от „Локомотива“ борьбы за третье место и победу в РПЛ», — отметил игрок.

Пименов пояснил, что на перестройку команды уйдет большое количество времени.