Футболист Мостовой допустил встречу сборных Аргентины и Франции в финале ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о возможных финалистах чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщило ИА НСН .

Спортсмен указал на непредсказуемость турнира, приведя в пример вылет Бразилии.

«Своих фаворитов — Францию, Испанию и Аргентину — я не меняю, но, к сожалению, многие будут пересекаться», — отметил игрок.

По словам спортсмена, с высокой вероятностью в финале ЧМ снова встретятся сборные Аргентины и Франции. На взгляд футболиста, Лионель Месси должен получить награду за свои старания.