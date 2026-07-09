Футболист Мостовой допустил встречу сборных Аргентины и Франции в финале ЧМ-2026
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о возможных финалистах чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщило ИА НСН.
Спортсмен указал на непредсказуемость турнира, приведя в пример вылет Бразилии.
«Своих фаворитов — Францию, Испанию и Аргентину — я не меняю, но, к сожалению, многие будут пересекаться», — отметил игрок.
По словам спортсмена, с высокой вероятностью в финале ЧМ снова встретятся сборные Аргентины и Франции. На взгляд футболиста, Лионель Месси должен получить награду за свои старания.