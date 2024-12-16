Футболист «Локомотива» оскандалился после фото с убитыми зайцами
Игрок «Локомотива» Воробьев опубликовал фотографию с 11 убитыми зайцами
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев в социальной сети Instagram* опубликовал фотографию с охоты. На кадрах можно увидеть 11 тушек убитых зайцев.
Сам Воробьев позировал на фотографии с ружьем в руке, а убитые животные лежали прямо перед ним.
В комментариях к публикации многие оставили осуждающие комментарии. Спустя некоторое время Воробьев удалил фотографию.
Футболисту 27 лет, в текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах и забил пять мячей.
Ранее форвард «Краснодара» Федор Смолов в соцсети объявил о вознаграждении за информацию о пропавших наручных часах стоимостью восемь миллионов рублей. Они пропали после гостевого матча «быков» с казанским «Рубином».
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.