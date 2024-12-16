Футболист «Локомотива» оскандалился после фото с убитыми зайцами

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев в социальной сети Instagram* опубликовал фотографию с охоты. На кадрах можно увидеть 11 тушек убитых зайцев.

Сам Воробьев позировал на фотографии с ружьем в руке, а убитые животные лежали прямо перед ним.

В комментариях к публикации многие оставили осуждающие комментарии. Спустя некоторое время Воробьев удалил фотографию.

Футболисту 27 лет, в текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах и забил пять мячей.

Ранее форвард «Краснодара» Федор Смолов в соцсети объявил о вознаграждении за информацию о пропавших наручных часах стоимостью восемь миллионов рублей. Они пропали после гостевого матча «быков» с казанским «Рубином».

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