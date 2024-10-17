Футболист Глебов обвинил пакистанцев в неуважении к России

Полузащитник Глебов обвинил пакистанцев в неуважении к России после отмены матча

Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов обвинил пакистанцев в неуважении из-за отмены товарищеского матча. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В октябре сборная России должна была встретиться с командой Пакистана. Однако в середине сентября пакистанская сторона уведомила Российский футбольный союз о том, что не сможет провести товарищеский матч. Причиной отказа послужило отсутствие разрешения от властей страны.

Вместо матча 10 октября сборная России провела открытую тренировку на стадионе «Динамо» в Москве. В ней приняли участие 300 детей из Курской и Белгородской областей.

«Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране как Россия. Так нельзя!» — возмутился он.

Из-за санкций сборная России вынуждена играть только товарищеские матчи. Это привело к тому, что команда пропустила ряд крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Ранее Федерация футбола Таджикистана отказала РФС в проведении товарищеского матча сборных. Причиной такого решения стал плотный график национальной команды.