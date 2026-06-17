Футболист Бут усомнился в возможности сборной Германии выиграть чемпионат мира

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут в интервью Metaratings.ru поделился мнением о шансах сборной Германии на победу в чемпионате мира 2026 года.

Спортсмен отметил, что в команде собраны отличные футболисты, и по именам она выглядит очень сильной.

«Но я не думаю, что Германия выиграет чемпионат мира. Не могу назвать сборную Германии в числе фаворитов на победу на ЧМ-2026», — подчеркнул Бут.

По его словам, сборные Испании и Аргентины сейчас выглядят предпочтительнее.