Футболист Булыкин рекомендовал «Локомотиву» найти такого же лидера, как Баринов

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Дмитрия Баринова из команды железнодорожников в ЦСКА. Об этом сообщил NEWS.ru .

По мнению спортсмена, Баринов был ключевым игроком «Локомотива» и своим примером показывал партнерам, как нужно выкладываться на поле.

«„Локомотиву“ нужно найти такого же лидера команды», — подчеркнул Булыкин.

Он также отметил, что вопрос о новом капитане должен решаться на командном собрании, где футболисты проголосуют за достойного игрока.