Футбол, наркотики, тюрьма, СВО. Как жил и погиб экс-игрок сборной России Бугаев

В воскресенье, 29 декабря, стало известно о гибели бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в зоне специальной военной операции. Три месяца назад Бугаев получил почти 10 лет колонии строгого режима за попытку продажи наркотиков, а ведь в прошлом спортсмен блистал на Евро. Как сложилась судьба «потерянного таланта» — в материале 360.ru.

Карьера, которой мог гордиться каждый

Алексей Бугаев начал свой путь в футболе в столичном «Торпедо», затем перешел в «Томь», где отлично показал себя в сезоне 2002 года. И все же считать его стоит воспитанником московского клуба — именно отсюда Бугаева вызвали в сборную России для участия в Евро-2004. Полузащитник вышел на поле в двух играх, российская команда боролась за место с португальской, а затем и с греческой сборной. В конце сезона того же года Алексея Бугаева признали одним из 33 лучших игроков России.

Однако его успешный путь сопровождали проблемы с дисциплиной и алкоголем. По словам бывших одноклубников, Бугаев нередко пропадал на длительные периоды, что сильно влияло на команду.

Потерянный талант

Вероятно, талант футболиста так и не раскрылся в полной мере. Винить в этом можно серьезные проблемы спортсмена с дисциплиной, которые, в свою очередь, возникали уже из-за чрезмерной привязанности к алкоголю. По словам экс-игрока «Торпедо» Дмитрия Бородина, Бугаев легко мог пропасть прямо со сборов на неделю — и так, что «его было не найти», писал Sports.ru еще в 2012 году.