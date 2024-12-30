Футбол, наркотики, тюрьма, СВО. Как жил и погиб экс-игрок сборной России Бугаев
В воскресенье, 29 декабря, стало известно о гибели бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в зоне специальной военной операции. Три месяца назад Бугаев получил почти 10 лет колонии строгого режима за попытку продажи наркотиков, а ведь в прошлом спортсмен блистал на Евро. Как сложилась судьба «потерянного таланта» — в материале 360.ru.
Карьера, которой мог гордиться каждый
Алексей Бугаев начал свой путь в футболе в столичном «Торпедо», затем перешел в «Томь», где отлично показал себя в сезоне 2002 года. И все же считать его стоит воспитанником московского клуба — именно отсюда Бугаева вызвали в сборную России для участия в Евро-2004. Полузащитник вышел на поле в двух играх, российская команда боролась за место с португальской, а затем и с греческой сборной. В конце сезона того же года Алексея Бугаева признали одним из 33 лучших игроков России.
Однако его успешный путь сопровождали проблемы с дисциплиной и алкоголем. По словам бывших одноклубников, Бугаев нередко пропадал на длительные периоды, что сильно влияло на команду.
Потерянный талант
Вероятно, талант футболиста так и не раскрылся в полной мере. Винить в этом можно серьезные проблемы спортсмена с дисциплиной, которые, в свою очередь, возникали уже из-за чрезмерной привязанности к алкоголю. По словам экс-игрока «Торпедо» Дмитрия Бородина, Бугаев легко мог пропасть прямо со сборов на неделю — и так, что «его было не найти», писал Sports.ru еще в 2012 году.
Грузоперевозки и макулатура
Спортивную карьеру Бугаев закончил в 29 лет. И неожиданно занялся грузоперевозками и макулатурой. На вопрос о причинах ухода из спорта, который задал ему в 2015 году журналист Sports.ru, Алексей Бугаев заявил, что «просто хотел быть с семьей».
Никому и никогда не был обязан. Жил своей жизнью. Сейчас решаю свои вопросы теми же коробками.
Алексей Бугаев
Срыв на финишной прямой
В 2023 году Бугаева поймали с поличным, когда он забирал наркотики из тайника. Бывший спортсмен признал вину и раскаялся, хотя первоначально заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить злоумышленников. При себе у Бугаева нашли почти полкило запрещенных препаратов.
Приговор и спецоперация
В сентябре 2024 года краснодарский суд приговорил Алексея Бугаева почти к 10 годам колонии строгого режима. Спортсмену грозило до 25 лет — суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие у него ребенка, его раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте. Сразу же после суда адвокат Бугаева сообщил, что футболист собирается на СВО.
В зоне проведения специальной военной операции Алексей Бугаев провел лишь около трех месяцев — 29 декабря стало известно о его гибели. Тело погибшего спортсмена вернуть пока не удалось из-за боевых действий.