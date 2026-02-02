Фристайлистка Таталина назвала невыполнимыми условия отбора на ОИ для россиян

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заявила, что не примет участие в Олимпийских играх 2026 года, назвав правила квалификации жестокими и несправедливыми. Об этом она написала в Instagram*.

«Я не приму участия в Олимпийских играх, и это разбивает мне сердце. После всего, через что я прошла, это стало самым трудным для принятия. Правила квалификации были жестокими», — написала она.

Спортсменка объяснила, что для получения олимпийской квоты ей необходимо было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, куда ее допустили. После четырехлетнего запрета на участие в международных стартах эти условия практически невозможно было выполнить.

Она назвала несправедливыми условия для отбора — у других спортсменов было два полных года на квалификацию, а Таталиной дали только один месяц и два этапа Кубка мира, чтобы показать свои навыки. Она сделала все возможное и продемонстрировала достойную программу, но этого было недостаточно.

«Система отбора, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима», — добавила Таталина.

В 2022 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах из-за украинского кризиса. Потом федерация несколько раз продлевала это решение.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд постановил, что FIS обязана допустить россиян к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах — на равных с другими странами условиях.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.