Французский пловец Леон Маршан, который представлял свою страну на Играх в Париже, получил больше всего золотых медалей среди остальных спортсменов на Олимпиаде в этом году. Он взял золото четыре раза и один раз бронзу.

Сегодня закончились соревнования на летних Олимпийских играх — 2024. На вершине в медальном зачете оказалась американская сборная, которая вырвала победу на самом финише Игр.

Ранее замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал постер закрытия Олимпиады, опубликованный на сайте ОИ, «иконой дьявола». На темном изображении было видно светящуюся мужскую фигуру, которая падала вниз головой на планету Земля.