Французская фигуристка призналась, что потеряла ребенка на льду

Фигуристка Пападакис призналась, что у нее случился выкидыш прямо на льду

Одна из самых титулованных фигуристок в истории танцев на льду Габриэла Пападакис призналась, что пожертвовала ребенком ради поездки на Олимпиаду. Об этом она рассказала в своей книге «Чтобы не исчезнуть», сообщило издание Sports.ru .

На счету спортсменки победа на Олимпиаде-2022 в Пекине, золото на чемпионатах мира в 2015, 2016, 2018, 2019 и 2022 годах, а также пять побед на чемпионатах Европы. Пападакис добыла их в паре с фигуристом Гиймом Сизероном.

Она решила отказаться от ребенка в сезоне 2020/21. Беременность была незапланированной. Пападакис узнала о ней, сделав между тренировками тест в туалете на катке. Новость ее ошеломила, она разрыдалась, а потом призналась в этом тренеру Мари-Франс Дюбрей, заявив, что беременность не входит в ее планы.

Врач, к которому она обратилась, выписал ей укол и таблетку. Спортсменка вернулась к тренировкам. В Японии на чемпионате мира она почувствовала резкую боль в животе во время церемонии награждения.

«У меня случился выкидыш прямо на льду, на глазах у всего мира, во время прямого эфира. И никто об этом не догадывался», — сказала она.

Позже Пападакис рассказывала, что после аборта у все пошло под откос. Она впала в депрессию.

В декабре 2025 года россиянина впервые оштрафовали за склонение женщины к аборту.