Россиянин Панарин дошел до показателя в 900 очков в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обновил рейтинг в Национальной хоккейной лиге после матча против «Оттава Сенаторс». Благодаря забитой шайбе и результативной передаче он набрал 900 очков и стал восьмым россиянином, кто достиг подобного результата.

В активе хоккеиста теперь 311 голов и 589 результативных передач за 781 игру в чемпионате НХЛ.

Матч регулярного первенства против «Оттавы Сенаторз» завершился победой «Рейнджерс» со счетом 4:2. Панарина признали второй звездой встречи.

Достижения в 900 очков в чемпионате НХЛ ранее добились капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, а также Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Никита Кучеров и Павел Дацюк.

В начале февраля этого года представляющий интересы хоккеиста Артемия Панарина Артем Гаврилов прокомментировал сообщения о долге спортсмена по налогам в 75 тысяч рублей. Он не исключил, что хоккеист мог пропустить уведомления, так как пользуется только кнопочным телефоном. Гаврилов добавил, что, если задолженность подтвердится, Панарин погасит ее в ближайшее время.