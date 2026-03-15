«Формула-1» отменила этапы гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии

Из-за ситуации на Ближнем Востоке организаторы «Формулы-1» отменили этапы «Формулы-2», «Формулы-3», «Академии Формулы-1», а также гран-при в Бахрейне и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба .

После оценки обстановки на Ближнем Востоке, консультаций с Международной автомобильной ассоциацией (FIA) и местными промоутерами организаторы гонок решили отменить апрельские гран-при в Бахрейне и ОАЭ, а также заезды «Формулы-2», «Формулы-3», «Академии Формулы-1». Они рассматривали альтернативные варианты, но не захотели менять площадки проведения.

«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным. <…> Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к ним, как только позволят обстоятельств» — сказал президент и гендиректор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Владельцы Международного автодрома Бахрейна поддержали решение организаторов гонок. Руководство Саудовской автомобильной и мотоциклетной федерации (SAMF), Саудовской компании автоспорта (SMC) обещало продолжить поддерживать контакты с «Формулой-1».

