Форма игроков ЧМ-2026 задаст вектор спортивной моды на ближайшее десятилетие — эксперт

Маркетолог Лычагина заявила, что форма сборных ЧМ-2026 задаст тон на десятилетие

Футбольная форма на чемпионате мира 2026 года станет ключевым ориентиром для развития спортивной моды в следующие 10 лет. Об этом заявила в беседе с 360.ru fashion-маркетолог Ксения Лычагина.

По ее словам, главным наследием ЧМ‑2026 года станет сама идея, что футбольная форма может быть одновременно художественным произведением, модным предметом и носителем национального нарратива.

«Отдельные узоры исчезнут, но разрешение на смелость останется. Это и будет определять спортивную моду следующего десятилетия», — заключила Лычагина.

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