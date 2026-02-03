Флаги России и Белоруссии запретили проносить на олимпийские объекты

На все олимпийские объекты запретили проносить современные и исторические флаги, а также иные атрибуты, которые могут ассоциироваться со странами, которые представляют спортсмены, участвующие в Играх в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС .

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские и белорусские атлеты будут принимать участие в качестве нейтральных спортсменов. Ограничение на использование флагов распространяется на спортивные арены, медиацентр и зону Олимпийской деревни.

Игры состоятся с 6 по 22 февраля. В составе участников от России в нейтральном статусе заявлены 13 человек.

Ранее опрос показал, что более половины опрошенных россиян (67%) не будут смотреть зимние Олимпийские игры в Италии. Из них 9% отказались в связи с отсутствием российской сборной с гимном и флагом. Еще 7% сослались на недостаток времени, а 1% не захотел из-за политики Запада по отношению к России.