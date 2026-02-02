Больше половины россиян не будут смотреть Олимпиаду

Более половины россиян (67%) не планируют смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, следует из опроса ФОМ . Более 43% опрошенных заявили, что не интересуются спортивными соревнованиями.

Из-за того, что там не будет сборной России с гимном и флагом, Олимпийские игры отказались смотреть 9% респондентов. Еще 7% ответили, что у них нет времени, а 1% заявил, что это их позиция в связи с политикой Запада по отношению к России.

При этом 57% россиян считают, что зимнюю Олимпиаду нужно транслировать на отечественном телевидении. Респонденты считают, что многим это интересно и это крупное международное событие, россияне должны быть в курсе. Еще 10% ответили, что на российском телевидении нужно показывать Олимпийские игры в Италии, потому что в них участвуют российские спортсмены.

Также 38% респондентов считают, что спортсменам следует отказываться от выступления, если нельзя выступить под флагом своей страны.