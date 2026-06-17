ФК «Спартак» пригласил трех молодых игроков на первый сбор с основным составом

На первом сборе перед сезоном 2026/27 основной состав «Спартака» будет тренироваться вместе с тремя футболистами из второй команды. Об этом сообщил Metaratings.ru .

В числе приглашенных молодых игроков находятся 18-летний защитник Александр Добродицкий, 18-летний полузащитник Иван Сорокин и 16-летний нападающий Павел Полех. Кроме того, к тренировкам с главной командой также планируется привлечь еще несколько юных футболистов.

Отпуск игроков «Спартака» продлится до 21 июня, когда они соберутся в Москве. На следующий день запланировано углубленное медицинское обследование, после чего команда начнет тренировки на базе в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо.