ФК «Динамо» попрощался с шестью футболистами

Каждый год состав футбольного клуба «Динамо» заметно меняется, и нынешнее межсезонье не стало исключением. Клуб объявил об уходе сразу шести игроков. Александр Миронов, Кирилл Бурыкин, Билал Ахъядов, Евгений Песиков, Владислав Тепляков и Владимир Марухин покинули «Динамо», написал сайт newsler.ru .

Пока что пополнение команды не столь масштабное. В клуб вернулся защитник Валентин Солодаренко из ставропольского «Динамо». Также контракты подписали с вратарем, воспитанником кировского футбола Андреем Савиным, полузащитником Никитой Дорофеевым, который в сезоне 2025/26 забил шесть мячей и сделал четыре голевых передачи за омский «Иртыш», и форвардом Михаилом Агеевым, перешедшим из краснодарской «Кубани». Сейчас несколько футболистов находятся на просмотре.

Сейчас «Динамо» проводит сборы в Кирове. Чемпионат во второй лиге (дивизион «Золото») начнется в середине июля.