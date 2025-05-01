ФК «Динамо» официально объявил об уходе Лички

Марцела Личка уйдет с поста главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Команда «бело-голубых» поблагодарила чешского спортсмена за наставничество, благодаря которому «Динамо» завоевало бронзу чемпионата России. В российской команде он занимал пост тренера в течение двух лет — с июня 2023 года.

Футбольный клуб пожелал Личке удачи в дальнейшей карьере.

Ранее смена командного состава произошла в хоккейном клубе ЦСКА. Из команды ушел главный тренер Илья Воробьев, а также его штаб: Юрий Бабенко, Александр Попов, Алексей Трощинский, тренер вратарей Клемен Мохорич и другие.

Контракт с наставниками расторгли после провала в 1/8 финала Кубка Гагарина.

UPD: исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» назначили Ролана Гусева — бывшего полузащитника российской сборной. Он будет наставлять «Динамо» до конца текущего сезона.