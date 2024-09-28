Финал спартакиады «Моспром» состоялся в Лужниках

Финал шестой спартакиады «Моспром» прошел в Лужниках. В нем приняли участие семь тысяч промышленников и студентов, соревновавшихся в 13 дисциплинах.

«В первый раз было две с половиной тысячи спортсменов, сегодня мы уже видим семь с половиной тысяч заинтересованных, горящих глаз», — заявила она.

Руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова отметила, что особой популярностью у участников пользовался настольный теннис. Она добавила, что количество участников соревнований непрерывно растет.

В соревнованиях приняла участие и сборная МНПЗ. Завод пять раз становился самым спортивным предприятием столицы. На этот раз в команду вошли 80 сотрудников.

Более трети сотрудников завода активно занимаются спортом и участвуют в отраслевых и городских состязаниях. Готовиться к стартам они могут в собственном спорткомплексе.

«Оснащенный тренажерный зал, не уступающий самым современным фитнес-центрам, футбольный стадион, баскетбольная площадка, зоны для воркаута. Открыты секции по 10 видам спорта. Успехи на спартакиаде подтверждают, что на МНПЗ работают здоровые и крепкие духом люди», — рассказал генеральный директор завода Виталий Зубер

Представители предприятия взяли золото в легкой атлетике и плавании и стали призерами еще в нескольких дисциплинах.

«Заняла два первых места — в дистанции 100 и 800 метров. Не ожидала, что получится взять именно два первых места, надеялась на призовое место в одной дистанции и первое — в другой. Всё сложилось замечательно, результатом очень довольна!» — рассказала участница сборной МНПЗ по легкой атлетике Юлия Вигриянова.

Победителей спартакиады наградили на главной сцене.