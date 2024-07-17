Финал пятого сезона футбольной Медиалиги состоялся в Москве

На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся финал пятого сезона футбольной Медиалиги. За победу сражались команды 2DROTS и Broke Boys. Матч собрал около 30 тысяч зрителей.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Broke Boys. Во втором «Броуки» забили еще дважды и впервые в истории стали чемпионами Медиалиги.

Эти две команды участвовали в Медиалиге с первого ее розыгрыша. Для обеих путь к финалу стал тернистым.

«Тяжело было весь матч. Хорошо, что забили на контратаках, и главное, что не пропустили. И в принципе закономерная победа», — заявил вратарь победителей Николай Зириков.

Проигравшей команде было не так легко смириться с результатом. Игрок 2DROTS Владислав Семенов поблагодарил болельщиков за поддержку.

«К сожалению, мы сегодня были не так хороши, как они. Хочется извиниться за их ожидания, что хотели, но, к сожалению, не получилось», — заявил он.

Оба финалиста примут участие в следующем розыгрыше Кубка России.