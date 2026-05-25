Финал Кубка России в «Лужниках» побил рекорд посещаемости

Матч «Спартака» и «Краснодара» в «Лужниках» обновил рекорд посещаемости финалов Кубка России. На трибунах собрались 72 978 зрителей, сообщил ТАСС .

Прежний максимум держался с 2022 года, когда решающую игру турнира между «Спартаком» и «Динамо» посмотрели с трибун 69 306 человек. Новый финал заметно превзошел этот показатель и стал самым посещаемым в истории Кубка России.

Впрочем, для «Лужников» такие цифры давно стали частью большой футбольной истории. Главная арена страны принимала матчи чемпионата мира 2018 года. На финальную встречу сборных Франции и Хорватии тогда пришли 78 011 болельщиков.

Перед стартовым свистком нынешнего решающего матча Кубка России стадион на минуту замолчал. Игроки, тренеры и болельщики почтили память жертв теракта в Старобельске.