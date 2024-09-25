Финал гонки на выносливость снова в Москве: REC*. Гран-При Спортс’’ на «Moscow Raceway»!

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника.

Гран-При Спортс’’ — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4-часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: REC*. Гран-При Спортс’’ запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 12:00 в субботу!

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

На территории автодрома работает бесплатная парковка для личного автотранспорта. А также для пользователей каршеринга Ситидрайв предусмотрена эксклюзивная брендированная парковка рядом со входом.

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Подробная информация на сайте: www.superrace.ru

(Организатор мероприятия Индивидуальный Предприниматель Никаноров Вячеслав Юрьевич, ОГРНИП 324774600117436, адрес: г. Москва, Комсомольский проспект д. 35, кв. 72)

*Russian Endurance Challenge — российская серия гонок на выносливость