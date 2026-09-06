Фигуристы из Грузии и Чехии убрали свои флаги на традиционном фото с россиянами

Пары фигуристов из Грузии и Чехии убрали флаги своих стран во время традиционного фото призеров в танцах на льду на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский дуэт не имеет права демонстрировать национальный флаг, поскольку выступает в нейтральном статусе. В знак солидарности чешская и грузинская пары решили позировать для традиционного совместного фото призеров без национальных символов.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов взяли серебро на соревнованиях по танцам на льду. Их опередила пара из Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, на третьем месте оказались чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер.