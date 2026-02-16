Фигуристы Хазе и Володин вышли в лидеры после короткой программы на Олимпиаде

Фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, выступающие за Германию, уверенно начали олимпийский турнир в парном катании. Они вышли на первое место по итогам короткой программы на зимних Играх в Италии.

Судьи оценили прокат немецкой пары в 80,01 балла. Ближайшими преследователями лидеров стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию. После короткой программы у дуэта 75,46. Третью позицию удерживают канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо, получившие 74,60 балла.

Развязка соревнований еще впереди. В понедельник, 16 февраля, на олимпийский лед выйдут 16 лучших пар, которые представят произвольную программу. Именно она определит итоговую расстановку и обладателей комплекта медалей.

В ледовом дворце Milano Ice Skating Arena 21 февраля в пройдут показательные выступления участников турнира по фигурному катанию и танцам на льду. Участие в них примет российский фигурист Петр Гуменник, который занял шестое место в мужском одиночном катании.