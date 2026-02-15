Фигуристу Гуменнику не выдали электронную визу перед Олимпиадой

Мать Гуменника Елена рассказала о проблемах с визой у фигуриста перед Олимпиадой

Российскому фигуристу Петру Гуменнику не выдали электронную визу перед Олимпийскими играми в Италии, из-за чего ему пришлось срочно оформлять обычную. Об этом Sport24 рассказала его мать Елена.

«Визу делают электронную, но у Пети что-то случилось, пришлось оформлять обычную. Он позвонил и сказал: „У меня есть радостная новость — с визой хорошо, но есть неприятная — мне запретили музыку“», — отметила она.

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место, хотя после короткой программы он шел на 12-й строчке. Золото завоевал Михаил Шайдоров из Казахстана.

За несколько дней до старта фигуристу пришлось менять музыку в уже откатанной короткой программе из-за проблемы с авторскими правами.

Гуменнику 23 года. Он выиграл золото чемпионата России, дважды победил в финале Гран-при России и завоевал бронзовую награду чемпионата мира среди юниоров.