Фигуристку Загитову внесли в базу «Миротворца»

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте.

Спортсменку добавили в список за участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

«Миротворец»*, созданный в 2014 году, известен публикацией личных данных журналистов, артистов, политиков и других лиц, которых авторы ресурса сочли «угрожающими национальной безопасности Украины». В России доступ к сайту заблокирован.

Загитовой 23 года, она олимпийская чемпионка 2018 года, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.