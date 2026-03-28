Фигуристка Синицына рассказала о своем состоянии после госпитализации

Синицына: чувствую заботу и внимание болельщиков, у меня все хорошо

Фигуристка Виктория Синицына сообщила, что после полученной во время шоу травмы ноги чувствует себя нормально. Видеообращение она опубликовала в телеграм-канале .

Синицына успокоила поклонников и дала понять, что самое тяжелое уже позади.

«У меня все в порядке. Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать», — сказала она.

Спортсменка также поблагодарила всех, кто поддержал ее и подчеркнула, что чувствует заботу и внимание болельщиков, очень ценит все добрые слова.

«Спасибо всем огромное за вашу поддержку, за переживания. У меня все хорошо. Скоро поеду домой», — добавила Синицына.

Ранее стало известно, что фигуристку госпитализировали с порезом на ноге. Ее партнер Никита Кацалапов случайно задел ее коньком во время выступления в ледовом шоу.