Фигуристка Синицына рассказала о своем состоянии после госпитализации
Синицына: чувствую заботу и внимание болельщиков, у меня все хорошо
Фигуристка Виктория Синицына сообщила, что после полученной во время шоу травмы ноги чувствует себя нормально. Видеообращение она опубликовала в телеграм-канале.
Синицына успокоила поклонников и дала понять, что самое тяжелое уже позади.
«У меня все в порядке. Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать», — сказала она.
Спортсменка также поблагодарила всех, кто поддержал ее и подчеркнула, что чувствует заботу и внимание болельщиков, очень ценит все добрые слова.
«Спасибо всем огромное за вашу поддержку, за переживания. У меня все хорошо. Скоро поеду домой», — добавила Синицына.
Ранее стало известно, что фигуристку госпитализировали с порезом на ноге. Ее партнер Никита Кацалапов случайно задел ее коньком во время выступления в ледовом шоу.