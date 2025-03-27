Фигуристка Губанова осталась без квоты на Олимпиаду-2026

Выступающая за Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова не прошла в произвольную программу на чемпионате мира в Бостоне. Она допустила ошибки во всех прыжковых элементах, сообщило издание Sport24 .

В Бостоне разыгрывались основные квоты на Олимпийские игры в Милан, а не только главный титул в сезоне. Бывшая российская спортсменка не смогла выложиться по максимуму и не получила квоту на ОИ-2026.

Губанова за прокат короткой программы получила 47,31 балла и заняла 28 место, получив досрочный вылет с турнира. Ныне грузинская фигуристка упала с тройного флипа, не вытянула двойной аксель, а потом приземлила каскад в степ-аут. Дорожка шагов Губановой тоже не впечатлила — всего третий уровень сложности.

Спортсменка зарыдала и хотела скрыться от камер, но ее остановил тренер Евгений Рукавицын. Вскоре она поняла, что турнир для нее уже закончился.

Губанова, являющаяся чемпионкой Европы и двукратным призером чемпионатов Европы, уступила фигуристкам из Литвы, Болгарии, Великобритании, Финляндии и Израиля, уступающим ей в классе.

Спортсменка выступала под флагом России до 2021 года.

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