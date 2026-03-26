Фигуристка Щербакова рассказала, что поступила на тренера, чтобы быть готовой к разным поворотам судьбы

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в интервью Metaratings.ru объяснила, почему поступила на тренерскую специальность и поделилась опытом обучения на курсах журналистики.

По словам фигуристки, после Олимпиады и окончания школы она вместе с родителями решила получить спортивное образование, чтобы быть готовой к разным поворотам судьбы.

Щербакова призналась, что пробовала себя и в журналистике, посещая очные курсы, однако из-за плотного графика пока не может совмещать оба направления. Она отметила, что ей было интересно изучать работу телеведущей и радиоведущей, но пока второе образование остается на паузе.