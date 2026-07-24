Сборная Испании выплатит США $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании заплатят в казну США 15 миллионов долларов как налог на призовые за победу в чемпионате мира. Об этом сообщил телеканал Fox News .

В материале отметили, что обычно ФИФА договаривается со странами — хозяйками турниров об освобождении от налогов национальные сборные. Однако власти США посчитали футболистов сборной Испании не единой командой, а отдельными налогоплательщиками. Так как доход они получили на территории США, то обязаны уплатить налог, который составляет около 15 миллионов долларов.

Прошедший в США, Мексике и Канаде чемпионат мира ознаменовался не одним скандалом. Было и вмешательство президента США Дональда Трампа, и драки между игроками в финале. ЧМ-2026 назвали самым дорогим чемпионатом в истории США.