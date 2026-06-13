Египту запретили играть со звездами на форме на ЧМ по футболу

ФИФА запретила Египту играть на ЧМ-2026 в форме в честь побед в КАН

ФИФА запретила футболистам сборной Египта играть на чемпионате мира — 2026 в форме со звездами в честь побед на Кубке африканских наций. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Майки Джуниор.

Сейчас над логотипом Федерации футбола Египта на игровой экипировке находятся семь звезд, символизирующие семь побед национальной команды на Кубке африканских наций.

Согласно правилам ФИФА, звезды на форме разрешено наносить только за победы на чемпионатах мира. Также футбольная организация потребовала от Египта заменить золотой цвет, который используется для номеров и имен игроков.

В первом туре чемпионата мира египтяне 15 июня сыграют с Бельгией. Также на групповой стадии сборная встретится 22 июня с Новой Зеландией и 27 июня с Ираном.

Ранее американская полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии.