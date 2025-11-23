FIA аннулировала результаты пилотов «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса

Результаты Норриса и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса аннулировали из-за нарушений

Международная автомобильная федерация аннулировала результаты пилотов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1». Об этом сообщила пресс-служба FIA.

Гонка состоялась в воскресенье и завершилась победой представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Норрис занял второе место, а Пиастри финишировал четвертым.

Причиной дисквалификации гонщиков стал нарушающий технический регламент слишком сильный износ планок под днищем.

Таким образом, в Лас-Вегасе обновленную тройку призеров составили Ферстаппен, а также представители Mercedes Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

Норрис сохранил первую строчку в зачете пилотов с 390 очками в активе. За две гонки до конца сезона он опережает Пиастри и Ферстаппена на 24 балла. Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в Катаре 30 ноября.

