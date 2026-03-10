ФХР пожизненно отстранила от работы арбитра за непристойное поведение

Арбитр Мирослав Скугарев получил пожизненный запрет на любую работу, связанную с хоккеем из-за своего непристойного поведения после матча между командами «Норильск» и «Омские крылья», который прошел 21 февраля 2026 года. Такое решение вынес дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР).

По данным «Коммерсанта», причиной разбирательства стало видео, которое в судейской комнате снял сам Скугарев. Скандальные кадры неизвестным образом распространились в социальных сетях. На записи арбитр вместе с коллегами Иваном Шмаковым и Ильнуром Хаджиевым, предположительно, находился в состоянии опьянения.

Во время записи пожизненно отстраненный арбитр показывал в камеру непристойные жесты, используя ложку для обуви. Попавших в кадр Шмакова и Хаджиева отстранили от работы на три года.

В конце декабря спортивный журналист Иван Карпов сообщил о задержании футбольного арбитра Егора Егорова, судившего договорные матчи московского футбольного клуба «Торпедо».

По данным инсайдеров репортера, правоохранители взяли Егорова в аэропорту во время попытки бегства из России.