Фетисов поздравил Овечкина с продлением контракта с «Вашингтоном»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил Александра Овечкина с продлением контракта с «Вашингтоном». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

«Он добился выдающихся результатов и должен был продолжить карьеру именно там», — отметил Фетисов.

Фетисов пожелал Овечкину побить второй рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ и побороться за второй Кубок Стэнли. Контракт форварда рассчитан на один сезон с зарплатой 4,25 миллиона долларов, которая может увеличиться до девяти миллионов при выполнении бонусов.