Фетисов оправдался за слова о том, что Россия больше не хоккейная держава

Россия перестала влиять на решения Международной федерации хоккея (IIHF) и выступать на мировой арене. По этой причине двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал страну больше не хоккейной державой. Он объяснил свое высказывание в интервью RTVI .

«Нет у нас влияния сегодня именно на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения [о возвращении на международные соревнования]. Если бы у нас был этот авторитет в этой организации, наверное, мы бы по-другому могли себя позиционировать», — сказал он.

Фетисов призвал не лить слезы оттого, что вместо российской команды на Олимпиаду-2026 поедет французская. Он напомнил о других успехах отечественных хоккеистов: они выступают в НХЛ, сражаются за Кубок Гагарина и играют в не имеющей аналогов Ночной лиге.

Ранее биатлонистов, как и хоккеистов, не пустили на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе. На Игры отправятся только семь спортсменов из России.