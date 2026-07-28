Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов

Международная федерация функционального многоборья (IF3) сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации функционального многоборья России.

Решение приняли после того, как МОК 7 июля отменил рекомендации об ограничениях в отношении россиян. В IF3 заявили, что сборная России сможет выступить на чемпионате мира среди «мастерсов» и на взрослом чемпионате мира в этом сезоне.

Президент IF3 Гретхен Киттельбергер подчеркнула, что спорт должен оставаться политически нейтральным, а все спортсмены заслуживают равных возможностей. Она добавила, что санкции снимаются полностью: россияне вернутся к командным соревнованиям и снова смогут выступать под своим флагом и с гимном.

Ближайший чемпионат мира среди «мастерсов» пройдет 22–25 октября на Арубе, взрослый чемпионат мира запланирован на 11–13 декабря.

Ранее МОК отказался изменить свое решение по возвращению России, несмотря на угрозы европейских стран лишить организацию финансирования.