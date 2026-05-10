Фанаты «Барселоны» случайно закидали камнями автобус своей же команды

Футбольные фанаты устроили беспорядки на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне перед решающим матчем чемпионата Испании. Они забросали камнями автобусы обеих команд, сообщила газета Marca .

Группа радикально настроенных болельщиков «Барселоны» собралась у въезда на стадион. Организаторы выставили ограждения и вооруженных силовиков, автобусы с игроками сопровождали машины с мигалками и мотоциклисты.

Этих мер безопасности оказалось недостаточно. Фанаты забросали камнями и банками газировки сначала автобус своей команды, затем, осознав ошибку, «Реал Мадрид». В последнем разбилось окно.

Матч 10 мая между «Барселоной» и «Реал Мадрид» критически важен для каталонской команды. В случае победы либо ничьей она досрочно получит титул чемпиона Испании.

Это не единственное ЧП с болельщиками «Барселоны». В мае 2025 года перед матчем против «Эспаньолы» в толпу около стадиона въехал автомобиль.