Женщина протаранила толпу болельщиков у стадиона «Эспаньол» в Испании

Ok Diario: перед игрой «Эспаньола» и «Барселоны» автомобиль въехал в болельщиков

В Барселоне перед футбольным матчем «Эспаньола» и «Барселоны» возле стадиона произошло ЧП: автомобиль Peugeot совершил наезд на людей. По данным газеты Ok Diario , пострадали около десяти человек, состояние одной девушки оценивается как тяжелое.

По данным издания, белый автомобиль марки Peugeot сбил девушку, и она оказалась под колесами. Это произошло в оживленной зоне, заполненной болельщиками.

Они заметили происшествие, окружили машину и стали трясти ее, пытаясь привлечь внимание водителя. Однако женщина, которая была за рулем, запаниковала и резко нажала на газ, сбив еще несколько человек.

На место прибыли семь бригад скорой помощи. Полиция задержала автоледи. Расследование продолжается.

Матч начался с задержкой. На девятой минуте игру остановили после требований трибун. После переговоров с полицией судья разрешил продолжить матч.

«Администрация стадиона назвала произошедшее несчастным случаем», — сообщили авторы статьи.

Ранее в Калининграде водитель выехал на встречную полосу, после чего сбил женщину с ребенком на тротуаре. В результате аварии травмы получили все участники происшествия — водитель и оба пешехода.