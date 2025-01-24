Российская шахматистка Баделько сменила спортивное гражданство

Шахматистка Ольга Баделько сменила спортивное гражданство — россиянка будет участвовать на соревнованиях под флагом Австрии. Об этом сообщил сайт Международной шахматной федерации (FIDE).

Спортивное гражданство российская шахматистка меняет уже второй раз. До 2021 года она представляла Белоруссию.

Баделько является уроженкой Могилева, ей 22 года. В профиле спортсменки указали, что в FIDE она имеет титул международного мастера и гроссмейстера среди женщин. В женском рейтинге она занимает 29-е место. Шахматистка становилась чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях и чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет.

Ранее президент Федерации шахмат России Роман Филатов заявил, что организация предложит спонсорам россиян-шахматистов внести в контракты пункт, обязывающий при смене спортивного гражданства возвращать спонсорские деньги. Он допустил, что этот шаг вызовет критику со стороны некоторых тренеров.