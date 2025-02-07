«Это было бы огромной ошибкой». Гашек высказался против допуска россиян на Олимпиаду
Хоккейный вратарь Гашек назвал ошибкой возможный допуск россиян на Олимпиаду
Хоккейный голкипер Доминик Гашек назвал «ошибкой» возможный допуск российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года. Об этом он заявил в интервью изданию «Чемпионат».
«Это было бы огромной ошибкой. Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — сказал чешский хоккеист.
Это не первый раз, когда Гашек высказывается о спортсменах из России. Летом 2024 года он возмутился из-за участия россиян в Олимпийских играх в Париже. Хоккеисту не понравилось, что российские спортсмены ни разу публично не осудили спецоперацию на Украине. Ответственность за это Гашек возложил на французских законодателей и призвал евродепутатов запретить всем российским гражданам въезд на территорию Евросоюза.
В январе прошлого года Гашек наотрез отказался возвращать деньги, которые он заработал, играя за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге. Также он критиковал руководство НХЛ за отказ отстранять российских хоккеистов и радовался, когда его родная Чехия депортировала российскую теннисистку.