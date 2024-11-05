Кремлев призвал Баха встать на колени и извиниться за участие Хелиф в ОИ-2024

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха встать на колени и принести извинения всем боксерам после публикации медицинского отчета о половой принадлежности чемпионки Олимпиады-2024 по боксу Иман Хелиф. Об этом он заявил в Telegram-канале .

Российский спортивный функционер назвал ложью все слова Баха, сказанные в защиту Хелиф.

«Мы требуем извинений от руководства МОК от лица всего международного сообщества. В частности, от его президента Томаса Баха, который поставил личные интересы превыше всего, вопреки здравому смыслу. Он должен встать на колени перед боксерским сообществом и перед оскорбленными девушками, признать свою ложь и вернуть медали!» — написал Кремлев.

Ранее в Сети появился официальный медицинский отчет о гендерной принадлежности Хелиф. В нем говорится, что у спортсменки при отсутствии матки есть «микропенис» и текстикулы. Врачи также выявили дефицит альфа-5-редуктазы второго типа и свойственный мужчинам уровень тестестерона.