Глава Орехово-Зуева проверил ремонт стадиона «Торпедо»

Обновление фасада и демонтаж старых трибун идет на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Накануне ход работ проинспектировал глава муниципалитета Руслан Заголовацкий.

Специалисты уже завершили оштукатуривание внутри, проложили инженерные сети.

«На футбольном поле работа кипит: старые трибуны, отслужившие свое, демонтировали. Отлит фундамент, выполняют кладку из кирпича», — добавил Руслан Заголовацкий.

После ремонта на стадионе немного сократится число посадочных мест — с 1048 до 988, но при этом комфорт для посетителей вырастет в разы. Пространство разделят на секторы.

Кроме того, оборудуют и специальные рабочие места, в том числе и для представителей СМИ. Над трибунами появится навес, которого не было на прежнем стадионе.

Ранее стало известно, что демонтаж в рамках реконструкции стадиона «Русич» завершили в Ликино-Дулеве.