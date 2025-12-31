Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда присвоила дающий право участвовать в международных соревнованиях нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Нейтральный статус получили прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков, сноубордист Илья Хуртин, фристайлисты Светлана Иванова, Никита Новицкий и Никита Андреев.

В список также вошли тренер по могулу Юрий Зукаль и старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев.

В общей сложности FIS выдала нейтральный статус 21 российскому спортсмену.

Спортивный арбитражный суд в начале декабря признал неправомерным запрет FIS на участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях. С тех пор федерация начала отправлять спортсменам заявки на нейтральный статус.

Ранее российских юниоров допустили до международных соревнований по фехтованию.