Эрдоган утешил проигравших на Евро-2024 турецких футболистов

Фото: РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заглянул в раздевалку футболистов сборной страны, проигравших нидерландцам в четвертьфинале чемпионата Европы, поддержав спортсменов. Об этом сообщила правящая партия в соцсети X.

Партия также опубликовала фотографии встречи Эрдогана с футболистами. На одной из них турецкий лидер пожал руку дисквалифицированному за националистический жест защитнику Мериху Демиралу.

Он отпраздновал забитый гол, подняв вверх руки и сложив пальцы так, что получился жест известный как «волчий салют». Он ассоциируется с турецким радикальным национализмом и его организацией «Бозкурт» («Серые волки»).

Команда Турции проиграла со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов. Турки показали лучший результат с 2008 года.

Ранее стало известно, что английская сборная пробилась в полуфинал Евро-2024, одержав победу над командой Швейцарии в серии пенальти.

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