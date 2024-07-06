Англия пробилась в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Дюссельдорфе.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Первый гол забил швейцарец Брель Эмболо (75-я минута), англичанин Букайо Сака восстановил равновесие на 80-й минуте. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти выиграли англичане — 5:3.

Сборная Англии будет участвовать в полуфинале Евро в четвертый раз в истории. Ее соперник определится в субботу по итогам матча Нидерланды — Турция.

Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в четвертьфинале Евро-2024. Французы забили пять мячей против трех. Таким образом команда Криштиану Роналду вышла с турнира, французская сборная примет участие в полуфинале.